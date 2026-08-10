登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-An'am 6:41
Al-An'am
41
6:41
بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ٤١
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ٤١
بَلۡ
إِيَّاهُ
تَدۡعُونَ
فَيَكۡشِفُ
مَا
تَدۡعُونَ
إِلَيۡهِ
إِن
شَآءَ
وَتَنسَوۡنَ
مَا
تُشۡرِكُونَ
٤١
不然，你们只祈祷真主；如果他意欲，他就解除你们祈求他解除的灾难，你们将忘却你们所用来配他的（一切偶像）。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ
] بهڵكو لهم حاڵهدا ئێوه بهوپهڕی ئیخلاصهوه له خوای گهوره ئهپاڕێنهوه چونكه دهزانن جگه له خواى گهوره كهس ناتوانێت سزاى خواى گهوره بگهڕێنێتهوه [
فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ
] وه ئهوهی كه ئێوه له خوای گهوره پاڕاونهتهوه خوای گهوره لهسهرتانی لائهبات له سزا ئهگهر ویستی لێ بێت [
وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (٤١)
] وه ئهوانهی كه ئهتانكرد به شهریك بۆ خوای گهورهو له كاتی خۆشیدا لێیان ئهپاڕانهوه ههمووی لهبیر ئهكهن و پشتیان تێ ئهكهن لهبهر ئهوهی ئهزانن هیچ سوودێكی نیه.