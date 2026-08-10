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经注: Al-An'am 6:40
Al-An'am
40
6:40
قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين ٤٠
قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٤٠
قُلۡ
أَرَءَيۡتَكُمۡ
إِنۡ
أَتَىٰكُمۡ
عَذَابُ
ٱللَّهِ
أَوۡ
أَتَتۡكُمُ
ٱلسَّاعَةُ
أَغَيۡرَ
ٱللَّهِ
تَدۡعُونَ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٤٠
你说：如果你们是诚实的人，那末，你们告诉我吧：如果真主的刑罚或复活 的时刻降临你们，那末，你们要舍真主而祈祷他物吗？
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
О Посланник! Спроси многобожников, которые равняют свои божества с Аллахом, станут ли они взывать к ним, если их поразит наказание Аллаха или наступит Судный час. Неужели они станут призывать идолов и истуканов, когда их поразит великая беда, от которой они захотят избавиться? Или же они станут взывать только к своему Господу, Истинному и Явному Властелину?