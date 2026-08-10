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经注: Al-An'am 6:39
Al-An'am
39
6:39
والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّۭ وَبُكْمٌۭ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٣٩
وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
صُمّٞ
وَبُكۡمٞ
فِي
ٱلظُّلُمَٰتِۗ
مَن
يَشَإِ
ٱللَّهُ
يُضۡلِلۡهُ
وَمَن
يَشَأۡ
يَجۡعَلۡهُ
عَلَىٰ
صِرَٰطٖ
مُّسۡتَقِيمٖ
٣٩
否认我的迹象的人，是又聋又哑的，是在重重黑暗中的。真主欲使谁误入迷途，就使谁误入迷途；欲使谁遵循正路，就使谁遵循正路。
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Al-Sa'di
Аллах разъяснил положение неверующих, которые считают ложью Его знамения и отвергают Его посланников. Они сами закрыли перед собой дверь, ведущую на прямой путь, и распахнули перед собой врата, ведущие к погибели. Они глухи к истине и немы, когда возникает необходимость произнести истину, поскольку все их речи лживы и бесполезны. Они погружены во мрак невежества, неверия, несправедливости, упрямства и ослушания, потому что Сам Аллах пожелал ввести их в заблуждение. Он один решает, кого наставить на прямой путь, а кого ввести в заблуждение. При этом Он всегда руководствуется милосердием и мудростью.