登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-An'am 6:37
Al-An'am
37
6:37
وقالوا لولا نزل عليه اية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل اية ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٣٧
وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةًۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٧
وَقَالُواْ
لَوۡلَا
نُزِّلَ
عَلَيۡهِ
ءَايَةٞ
مِّن
رَّبِّهِۦۚ
قُلۡ
إِنَّ
ٱللَّهَ
قَادِرٌ
عَلَىٰٓ
أَن
يُنَزِّلَ
ءَايَةٗ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٣٧
他们说：为什么没有一种迹象从他的主降临他呢？你说：真主确是能降示一种迹象的。但他们大半不知道。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ
] وه ئهڵێن: باشه بۆچی ئایهت و نیشانهیهك لهلایهن خوای گهورهوه دانابهزێ بۆ پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - وهك ئهوهی كه مهلائیكهت بهچاوی خۆمان ببینن [
قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: خوای گهوره تواناو دهسهڵاتی ههیه كه ئایهت و نیشانهو موعجیزهیهك بۆ ئهوان دابهزێنێ و بهچاوی خۆتان بیبینن بهڵام ئهگهر دایبهزێنێت و ئیمان نههێنن ئهو كاته مۆڵهتتان نادات و یهكسهر سزاتان ئهدات وهكو ئوممهتانى تر [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٧)
] بهڵام زۆربهی زۆریان زانیارییان نیهو نازانن.