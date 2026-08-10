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经注: Al-An'am 6:36
Al-An'am
36
6:36
۞ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ٣٦
۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٦
۞ إِنَّمَا
يَسۡتَجِيبُ
ٱلَّذِينَ
يَسۡمَعُونَۘ
وَٱلۡمَوۡتَىٰ
يَبۡعَثُهُمُ
ٱللَّهُ
ثُمَّ
إِلَيۡهِ
يُرۡجَعُونَ
٣٦
只有会听话的人，响应你的号召。至于那些死人，真主将来要使他们复活，然后，把他们集合在他那里。
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّمَا یَسۡتَجِیبُ﴾ دُعَاءَك إلَى الْإِيمَان ﴿ٱلَّذِینَ یَسۡمَعُونَۘ﴾ سَمَاع تَفَهُّم وَاعْتِبَار ﴿وَٱلۡمَوۡتَىٰ﴾ أَيْ الْكُفَّار شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدَم السَّمَاع ﴿یَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ﴾ فِي الْآخِرَة ﴿ثُمَّ إِلَیۡهِ یُرۡجَعُونَ ٣٦﴾ يُرَدُّونَ فَيُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ