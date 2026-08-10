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经注: Al-An'am 6:31
Al-An'am
31
6:31
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون ٣١
قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةًۭ قَالُوا۟ يَـٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ٣١
قَدۡ
خَسِرَ
ٱلَّذِينَ
كَذَّبُواْ
بِلِقَآءِ
ٱللَّهِۖ
حَتَّىٰٓ
إِذَا
جَآءَتۡهُمُ
ٱلسَّاعَةُ
بَغۡتَةٗ
قَالُواْ
يَٰحَسۡرَتَنَا
عَلَىٰ
مَا
فَرَّطۡنَا
فِيهَا
وَهُمۡ
يَحۡمِلُونَ
أَوۡزَارَهُمۡ
عَلَىٰ
ظُهُورِهِمۡۚ
أَلَا
سَآءَ
مَا
يَزِرُونَ
٣١
否认与真主相会的人，确已亏折了。等到复活时刻忽然降临的时候，他们才说：呜呼痛哉！我们在尘世时疏忽了。他们的背上，担负著自己的罪恶。他们所担负的，真恶劣！
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العربية
Al-Sa'di
Люди, считающие ложью встречу с Аллахом, непременно оказываются в великом убытке и лишаются всякого добра. Неверие побуждает их совершать дерзкие преступления и тяжкие грехи, и поэтому час расплаты застает их в самом скверном состоянии, за самыми отвратительными деяниями. И тогда они начинают сожалеть о содеянном и говорят: «Горе нам за то, что мы упустили в мирской жизни!» Но сожалеть об этом бывает уже слишком поздно, и им приходится нести на плечах свою скверную ношу. Она обременяет их, но они не могут избавиться от нее. Они навечно попадают в Преисподнюю и навлекают на себя нескончаемый гнев Могущественного Владыки.