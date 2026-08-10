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经注: Al-An'am 6:30
Al-An'am
30
6:30
ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هاذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ٣٠
وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٠
وَلَوۡ
تَرَىٰٓ
إِذۡ
وُقِفُواْ
عَلَىٰ
رَبِّهِمۡۚ
قَالَ
أَلَيۡسَ
هَٰذَا
بِٱلۡحَقِّۚ
قَالُواْ
بَلَىٰ
وَرَبِّنَاۚ
قَالَ
فَذُوقُواْ
ٱلۡعَذَابَ
بِمَا
كُنتُمۡ
تَكۡفُرُونَ
٣٠
当他们奉命站在他们的主那里的时候，假若你看见他们的情状。真主将说：难道这不是真实的吗？他们将说：不然，以我们的主发誓！他将说：你们尝试刑罚吧，因为你们从前不信它。
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Они отрицают воскрешение и говорят: «Есть только мирская жизнь, и мы сотворены для того, чтобы прожить свой срок на этой земле. Мы никогда не будем воскрешены!» Но если бы ты увидел этих неверующих, когда их остановят перед Господом, перед тобой открылась бы ужасающая картина. Их будут порицать: «Разве наказание, которое вы видите, не настоящее?» Тогда они признают истину, однако это не принесет им пользы, и им придется вкусить наказание за то, что они были неверующими.