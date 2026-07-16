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Al-An'am
28
6:28
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ٢٨
بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ٢٨
بَلۡ
بَدَا
لَهُم
مَّا
كَانُواْ
يُخۡفُونَ
مِن
قَبۡلُۖ
وَلَوۡ
رُدُّواْ
لَعَادُواْ
لِمَا
نُهُواْ
عَنۡهُ
وَإِنَّهُمۡ
لَكَٰذِبُونَ
٢٨
不然，他们以前所隐讳的，已经为他们而暴露出来。即使他们得复返人世，他们仍必再犯他们以前所被禁戒的事。他们确是说谎的人。
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基拉特
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العربية
Tafseer Jalalayn
قال تعالى ﴿بَلۡ﴾ لِلْإِضْرَابِ عَنْ إرَادَة الْإِيمَان الْمَفْهُوم مِنْ التَّمَنِّي ﴿بَدَا﴾ ظَهَرَ ﴿لَهُم مَّا كَانُوا۟ یُخۡفُونَ مِن قَبۡلُۖ﴾ يَكْتُمُونَ بِقَوْلِهِمْ {وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشۡرِكِینَ} بِشَهَادَةِ جَوَارِحهمْ فَتَمَنَّوْا ذَلِكَ ﴿وَلَوۡ رُدُّوا۟﴾ إلَى الدُّنْيَا فَرْضًا ﴿لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنۡهُ﴾ مِنْ الشِّرْك ﴿وَإِنَّهُمۡ لَكَـٰذِبُونَ ٢٨﴾ فِي وَعْدهمْ بالإيمان