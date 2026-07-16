登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
27
6:27
ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المومنين ٢٧
وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٧
وَلَوۡ
تَرَىٰٓ
إِذۡ
وُقِفُواْ
عَلَى
ٱلنَّارِ
فَقَالُواْ
يَٰلَيۡتَنَا
نُرَدُّ
وَلَا
نُكَذِّبَ
بِـَٔايَٰتِ
رَبِّنَا
وَنَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
٢٧
当他们奉命站在火狱边上的时候，假若你看到他们的情状。于是，他们说：啊！但愿我们得复返人世，我们不再否认我们的主的迹象，而我们要做信士了。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ
] ئای محمد- صلى الله عليه وسلم - لهو ڕۆژهی كه ئهو كافرانه ئهبینی بهندكراون و ڕاوهستێندراون لهسهر ئاگری دۆزهخ و بهچاوى خۆیان سزاكانى ناو دۆزهخ دهبینن كه ئهوه دیمهنێكی زۆر ترسناكه. {لە رۆژی قیامەت كافران پەشیمانن لە بیروباوەڕیان} [
فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٧)
] ئهو كاته كافران ئهڵێن: خۆزگایا ئهگهڕێندراینهوه بۆ دونیا و ئایهتهكانی خوای گهورهمان به درۆ نهئهزانی وه ئهبووین به باوهڕدارو باوهڕمان پێ ئههێناو كردهوهى چاكمان دهكرد.