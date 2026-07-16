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Al-An'am
26
6:26
وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ٢٦
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٦
وَهُمۡ
يَنۡهَوۡنَ
عَنۡهُ
وَيَنۡـَٔوۡنَ
عَنۡهُۖ
وَإِن
يُهۡلِكُونَ
إِلَّآ
أَنفُسَهُمۡ
وَمَا
يَشۡعُرُونَ
٢٦
他们禁止别人信仰他，而自己也远离他；他们只是在毁灭自己，却不自觉。
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
﴿وَهُمۡ یَنۡهَوۡنَ﴾ النَّاس ﴿عَنۡهُ﴾ عَنْ اتِّبَاع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَیَنۡـَٔوۡنَ﴾ يَتَبَاعَدُونَ ﴿عَنۡهُۖ﴾ فَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقِيلَ نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِب كَانَ يَنْهَى عَنْ أَذَاهُ وَلَا يُؤْمِن بِهِ ﴿وَإِن﴾ مَا ﴿یُهۡلِكُونَ﴾ بِالنَّأْيِ عَنْهُ ﴿إِلَّاۤ أَنفُسَهُمۡ﴾ لِأَنَّ ضَرَره عَلَيْهِمْ ﴿وَمَا یَشۡعُرُونَ ٢٦﴾ بِذَلِكَ