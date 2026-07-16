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Al-An'am
22
6:22
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاوكم الذين كنتم تزعمون ٢٢
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٢٢
وَيَوۡمَ
نَحۡشُرُهُمۡ
جَمِيعٗا
ثُمَّ
نَقُولُ
لِلَّذِينَ
أَشۡرَكُوٓاْ
أَيۡنَ
شُرَكَآؤُكُمُ
ٱلَّذِينَ
كُنتُمۡ
تَزۡعُمُونَ
٢٢
在那日，我把他们全体集合起来，然后，我对以物配主的人说：以前你们所妄称为我的伙伴的，如今在哪里呢？
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний сообщил об участи, ожидающей многобожников в День воскресения. Их будут упрекать и спросят о сотоварищах, которых они приписывали Аллаху. Безусловно, у Него нет сотоварищей, однако многобожников спросят об этом, потому что они говорили об их существовании, измышляя великую ложь.