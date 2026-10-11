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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-An'am 阿雅 132
Al-An'am
132
6:132
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ١٣٢
وَلِكُلٍّۢ دَرَجَـٰتٌۭ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٣٢
وَلِكُلّٖ
ﱌ
دَرَجَٰتٞ
ﱍ
مِّمَّا
ﱎ
عَمِلُواْۚ
ﱏﱐ
وَمَا
ﱑ
رَبُّكَ
ﱒ
بِغَٰفِلٍ
ﱓ
عَمَّا
ﱔ
يَعۡمَلُونَ
ﱕ
١٣٢
ﱖ
行善的人和作恶的人都各有若干等第，（以报应）他们所行的（善恶），你的主并不忽视他们的行为。
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Tafsir Fathul Majid
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