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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-An'am 阿雅 130
Al-An'am
130
6:130
يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هاذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ١٣٠
يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌۭ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا ۚ قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَـٰفِرِينَ ١٣٠
يَٰمَعۡشَرَ
ﲨ
ٱلۡجِنِّ
ﲩ
وَٱلۡإِنسِ
ﲪ
أَلَمۡ
ﲫ
يَأۡتِكُمۡ
ﲬ
رُسُلٞ
ﲭ
مِّنكُمۡ
ﲮ
يَقُصُّونَ
ﲯ
عَلَيۡكُمۡ
ﲰ
ءَايَٰتِي
ﲱ
وَيُنذِرُونَكُمۡ
ﲲ
لِقَآءَ
ﲳ
يَوۡمِكُمۡ
ﲴ
هَٰذَاۚ
ﲵﲶ
قَالُواْ
ﲷ
شَهِدۡنَا
ﲸ
عَلَىٰٓ
ﲹ
أَنفُسِنَاۖ
ﲺﲻ
وَغَرَّتۡهُمُ
ﲼ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﲽ
ٱلدُّنۡيَا
ﲾ
وَشَهِدُواْ
ﲿ
عَلَىٰٓ
ﳀ
أَنفُسِهِمۡ
ﳁ
أَنَّهُمۡ
ﳂ
كَانُواْ
ﳃ
كَٰفِرِينَ
ﳄ
١٣٠
ﳅ
精灵和人类的群众啊！难道你们同族中的使者没有来对你们叙述我的迹象，并警告你们将有今日的会见吗？他们说：我们已招认了。尘世的生活欺骗了他们，他将招认自己原是不信道的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。