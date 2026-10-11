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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-An'am 阿雅 128
Al-An'am
128
6:128
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياوهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ١٢٨
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍۢ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌۭ ١٢٨
وَيَوۡمَ
ﱸ
يَحۡشُرُهُمۡ
ﱹ
جَمِيعٗا
ﱺ
يَٰمَعۡشَرَ
ﱻ
ٱلۡجِنِّ
ﱼ
قَدِ
ﱽ
ٱسۡتَكۡثَرۡتُم
ﱾ
مِّنَ
ﱿ
ٱلۡإِنسِۖ
ﲀﲁ
وَقَالَ
ﲂ
أَوۡلِيَآؤُهُم
ﲃ
مِّنَ
ﲄ
ٱلۡإِنسِ
ﲅ
رَبَّنَا
ﲆ
ٱسۡتَمۡتَعَ
ﲇ
بَعۡضُنَا
ﲈ
بِبَعۡضٖ
ﲉ
وَبَلَغۡنَآ
ﲊ
أَجَلَنَا
ﲋ
ٱلَّذِيٓ
ﲌ
أَجَّلۡتَ
ﲍ
لَنَاۚ
ﲎﲏ
قَالَ
ﲐ
ٱلنَّارُ
ﲑ
مَثۡوَىٰكُمۡ
ﲒ
خَٰلِدِينَ
ﲓ
فِيهَآ
ﲔ
إِلَّا
ﲕ
مَا
ﲖ
شَآءَ
ﲗ
ٱللَّهُۚ
ﲘﲙ
إِنَّ
ﲚ
رَبَّكَ
ﲛ
حَكِيمٌ
ﲜ
عَلِيمٞ
ﲝ
١٢٨
ﲞ
我把他们完全集合之日，（或者将说）：精灵的群众啊！你们确已诱惑许多人了。这些人中的党羽将说：我们的主啊！我们已互相利用，而达到你所为我们预定的期限了！他说：火狱是你们的归宿，你们将永居其中，除非真主意欲的时候。你的主确是至睿的，确是全知的。
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