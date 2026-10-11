登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-An'am 阿雅 127
Al-An'am
127
6:127
۞ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ١٢٧
۞ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَـٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢٧
۞ لَهُمۡ
ﱫ ﱬ
دَارُ
ﱭ
ٱلسَّلَٰمِ
ﱮ
عِندَ
ﱯ
رَبِّهِمۡۖ
ﱰﱱ
وَهُوَ
ﱲ
وَلِيُّهُم
ﱳ
بِمَا
ﱴ
كَانُواْ
ﱵ
يَعۡمَلُونَ
ﱶ
١٢٧
ﱷ
他们在主那里，将为自己的善行而享受安宅，真主是他们的保佑者。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。