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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-An'am 阿雅 126
Al-An'am
126
6:126
وهاذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون ١٢٦
وَهَـٰذَا صِرَٰطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًۭا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦
وَهَٰذَا
ﱠ
صِرَٰطُ
ﱡ
رَبِّكَ
ﱢ
مُسۡتَقِيمٗاۗ
ﱣﱤ
قَدۡ
ﱥ
فَصَّلۡنَا
ﱦ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱧ
لِقَوۡمٖ
ﱨ
يَذَّكَّرُونَ
ﱩ
١٢٦
ﱪ
这是你的主的正路。我确已为觉悟的民众而解释一切迹象。
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Tafsir Fathul Majid
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