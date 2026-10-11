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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-An'am 阿雅 125
Al-An'am
125
6:125
فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذالك يجعل الله الرجس على الذين لا يومنون ١٢٥
فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًۭا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢٥
فَمَن
ﱁ
يُرِدِ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
أَن
ﱄ
يَهۡدِيَهُۥ
ﱅ
يَشۡرَحۡ
ﱆ
صَدۡرَهُۥ
ﱇ
لِلۡإِسۡلَٰمِۖ
ﱈﱉ
وَمَن
ﱊ
يُرِدۡ
ﱋ
أَن
ﱌ
يُضِلَّهُۥ
ﱍ
يَجۡعَلۡ
ﱎ
صَدۡرَهُۥ
ﱏ
ضَيِّقًا
ﱐ
حَرَجٗا
ﱑ
كَأَنَّمَا
ﱒ
يَصَّعَّدُ
ﱓ
فِي
ﱔ
ٱلسَّمَآءِۚ
ﱕﱖ
كَذَٰلِكَ
ﱗ
يَجۡعَلُ
ﱘ
ٱللَّهُ
ﱙ
ٱلرِّجۡسَ
ﱚ
عَلَى
ﱛ
ٱلَّذِينَ
ﱜ
لَا
ﱝ
يُؤۡمِنُونَ
ﱞ
١٢٥
ﱟ
真主欲使谁遵循正道，就使谁的心胸为伊斯兰而敞开；真主欲使谁误入迷途，就使谁的心胸狭隘，（要他信道），难如登天。真主这样以刑罚加于不信道的人。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。