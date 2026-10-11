登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-An'am 阿雅 124
Al-An'am
124
6:124
واذا جاءتهم اية قالوا لن نومن حتى نوتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ١٢٤
وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌۭ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ ١٢٤
وَإِذَا
ﲲ
جَآءَتۡهُمۡ
ﲳ
ءَايَةٞ
ﲴ
قَالُواْ
ﲵ
لَن
ﲶ
نُّؤۡمِنَ
ﲷ
حَتَّىٰ
ﲸ
نُؤۡتَىٰ
ﲹ
مِثۡلَ
ﲺ
مَآ
ﲻ
أُوتِيَ
ﲼ
رُسُلُ
ﲽ
ٱللَّهِۘ
ﲾﲿ
ٱللَّهُ
ﳀ
أَعۡلَمُ
ﳁ
حَيۡثُ
ﳂ
يَجۡعَلُ
ﳃ
رِسَالَتَهُۥۗ
ﳄﳅ
سَيُصِيبُ
ﳆ
ٱلَّذِينَ
ﳇ
أَجۡرَمُواْ
ﳈ
صَغَارٌ
ﳉ
عِندَ
ﳊ
ٱللَّهِ
ﳋ
وَعَذَابٞ
ﳌ
شَدِيدُۢ
ﳍ
بِمَا
ﳎ
كَانُواْ
ﳏ
يَمۡكُرُونَ
ﳐ
١٢٤
ﳑ
当一种迹象降临他们的时候，他们说：我们绝不信，直到我们得受众使者所受的（启示）。真主是知道要把自己的使命安置在什么地方的。犯罪者，将因自己的计谋，而遭受真主那里的屈辱，和痛苦的刑罚。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。