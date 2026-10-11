В каждом городе есть старейшины и предводители, которые совершают самые тяжкие грехи и преступают все границы дозволенного. Они обманывают народ, а также словом и делом призывают его встать на путь сатаны и сражаться против посланников и их последователей. Однако их козни и ухищрения вредят только им самим, потому что Аллах строит козни против них, а ведь Он - Наилучший из хитрецов. Аллах приводит на прямой путь славных людей, которые становятся образцами для подражания, борются против преступников, опровергают их утверждения и сражаются с ними на Его пути. Они используют любую возможность для достижения этой цели, и Аллах оказывает им поддержку, исправляет их воззрения и укрепляет их стопы. Борьба между ними и их противниками идет с переменным успехом, но все заканчивается победой и триумфом правоверных, потому что благой конец всегда остается за теми, кто богобоязнен.