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Al-An'am
120
6:120
وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ١٢٠
وَذَرُوا۟ ظَـٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا۟ يَقْتَرِفُونَ ١٢٠
وَذَرُواْ
ظَٰهِرَ
ٱلۡإِثۡمِ
وَبَاطِنَهُۥٓۚ
إِنَّ
ٱلَّذِينَ
يَكۡسِبُونَ
ٱلۡإِثۡمَ
سَيُجۡزَوۡنَ
بِمَا
كَانُواْ
يَقۡتَرِفُونَ
١٢٠
你们应当抛弃明显的和隐微的罪恶。作恶的人，将因他们的犯罪而受报应。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Под грехами здесь подразумеваются все прегрешения рабов, нарушающих свои обязанности перед Аллахом и перед Его рабами. Аллах запретил Своим рабам совершать грехи очевидные и сокрытые, ослушаться Его открыто и тайно, телом и душой. Однако рабы не смогут полностью избежать очевидных и сокрытых грехов, пока не познают их, и поэтому каждый, кто несет ответственность за свои поступки, обязан выискивать и узнавать грехи, совершаемые душой и телом. Многие грехи остаются незамеченными большинством людей, особенно, если они связаны с переживаниями души. Это относится к высокомерию, самодовольству, тщеславию и другим подобным прегрешениям. Иногда человек совершает множество грехов, даже не подозревая об этом. Причина же этого в том, что он пренебрегает познаниями и не обладает проницательностью. Всевышний сообщил, что люди непременно получат воздаяние за приобретенные ими грехи - как очевидные, так и сокрытые. Каждый из них будет наказан в зависимости от тяжести его приобретений и количества совершенных им преступлений. Это воздаяние свершится в Последней жизни, хотя рабы могут получить часть наказания уже в мирской жизни, и это несколько облегчит их участь после смерти.