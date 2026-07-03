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Al-An'am
114
6:114
افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ١١٤
أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًۭا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مُفَصَّلًۭا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌۭ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٤
أَفَغَيۡرَ
ٱللَّهِ
أَبۡتَغِي
حَكَمٗا
وَهُوَ
ٱلَّذِيٓ
أَنزَلَ
إِلَيۡكُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
مُفَصَّلٗاۚ
وَٱلَّذِينَ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
يَعۡلَمُونَ
أَنَّهُۥ
مُنَزَّلٞ
مِّن
رَّبِّكَ
بِٱلۡحَقِّۖ
فَلَا
تَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡمُمۡتَرِينَ
١١٤
（你说）：真主已降示你们详明的天经，难道我还要舍真主而别求判决者吗？蒙我赏赐经典的人，他们知道这是你的主降示的，包含真理的经典，故你绝不要犹豫。
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Rebar Kurdish Tafsir
{ئەهلی كتاب دەزانن قورئان حەقە} [
أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا
] كاتێ داوایان له پێغهمبهر كرد- صلى الله عليه وسلم - حهكهم و ناوبژیوان و دادوهرێك بخاته نێوان خۆی و كافرانهوه، خوای گهوره فهرمووی: پێیان بڵێ ئایا له غهیری خوای گهوره ئهتانهوێ من كهسێكی تر بكهم به حهكهم و دادوهر له كاتێكدا دادوهرترین دادوهر خوای گهورهیه [
وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا
] وه خوای گهوره ئهو كتابهی بهدرێژی و ڕوونكراوی بۆ ئێوه دابهزاندووه [
وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
] وه ئهوانهیشی كه كتابمان پێ بهخشیون له ئههلی كتاب له جولهكهو گاور ئهزانن كه قورئان لهلایهن خوای گهورهوه دابهزیوه بهحهق چونكه له كتابهكانیاندا ئهم موژدهیه دراوه [
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١١٤)
] وه تۆ لهو كهسانه مهبه كه گومانت ههبێ