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Al-An'am
113
6:113
ولتصغى اليه افيدة الذين لا يومنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ١١٣
وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا۟ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ١١٣
وَلِتَصۡغَىٰٓ
إِلَيۡهِ
أَفۡـِٔدَةُ
ٱلَّذِينَ
لَا
يُؤۡمِنُونَ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
وَلِيَرۡضَوۡهُ
وَلِيَقۡتَرِفُواْ
مَا
هُم
مُّقۡتَرِفُونَ
١١٣
让不信后世的人的心，倾向他们的花言巧语，而且喜悦它，以使他们干他们所犯的罪恶。
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基拉特
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ
] وه ئهو كهسانهشی كه ئیمانیان به ڕۆژی دوایی نیهو دڵیان بهڵای ئهواندا لار ئهبێتهوه وه گوێیان بۆ ئهگرن وه بهو گوێ گرتنه بۆ خۆیان ڕازی ئهبن و پێیان خۆشه [
وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (١١٣)
] وه ههر تاوانێك كه ئهیانهوێ با ئهنجامی بدهن تهنها خۆیان زهرهر دهكهن.