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Al-An'am
111
6:111
۞ ولو اننا نزلنا اليهم الملايكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليومنوا الا ان يشاء الله ولاكن اكثرهم يجهلون ١١١
۞ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍۢ قُبُلًۭا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١١
۞ وَلَوۡ
أَنَّنَا
نَزَّلۡنَآ
إِلَيۡهِمُ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ
وَكَلَّمَهُمُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
وَحَشَرۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
كُلَّ
شَيۡءٖ
قُبُلٗا
مَّا
كَانُواْ
لِيُؤۡمِنُوٓاْ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
يَجۡهَلُونَ
١١١
即使我命众天神降临他们，即使死人能对他们说话，即使我把万物集合在他们的面前，除非真主意欲，否则，他们不会信道；但他们大半是无知的。
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ
] ئهگهر ئێمه مهلائیكهتیان بۆ داببهزێنین تا بهچاوی خۆیان مهلائیكهتی خوای گهوره ببینن و ههواڵى راستێتى پێغهمبهریان- صلى الله عليه وسلم - بداتآ [
وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى
] وه مردوویان بۆ زیندوو بكهینهوهو خۆیان قسهی لهگهڵدا بكهن و ئهوانیش ههواڵى راستێتى پێغهمبهریان- صلى الله عليه وسلم - بدهنێ [
وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا
] وه لهو شتانهی كه داوای ئهكهن ههموو شتێكیان بۆ كۆ بكهینهوه رووبهڕووی خۆیان، یان ئومهتان كۆمهڵ كۆمهڵ بێن و ههواڵى راستێتى پێغهمبهریان- صلى الله عليه وسلم - بدهنێ [
مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
] ئهمانه ئیمان ناهێنن مهگهر خوای گهوره خۆی ویستی لێ بێت بۆیه ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بایهخیان پێ مهده وه خهفهت مهخۆ لهوهی كه ئیمان ناهێنن [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (١١١)
] بهڵام زۆربهیان جاهیل و نهزانن.