登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
110
6:110
ونقلب افيدتهم وابصارهم كما لم يومنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ١١٠
وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠
وَنُقَلِّبُ
أَفۡـِٔدَتَهُمۡ
وَأَبۡصَٰرَهُمۡ
كَمَا
لَمۡ
يُؤۡمِنُواْ
بِهِۦٓ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَنَذَرُهُمۡ
فِي
طُغۡيَٰنِهِمۡ
يَعۡمَهُونَ
١١٠
我要翻转他们的心和眼，使他们和初次未信一样，我将任随他们旁徨在过分之中。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ
] وه دڵ و چاویان وهردهگێڕین و جێگیریان ناكهین لهسهر ئیمان هێنان، یان دڵ و چاویان لهناو گڕو بڵێسهی ئاگری دۆزهخدا وهردهگێڕین [
كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
] چۆن له دونیادا یهكهمجار ئیمانیان پێ نههێنا [
وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١٠)
] وه له دونیادا وازیان لێ دێنین با لهناو كوفرو توغیان و سهركهشی و لهڕێ دهرچوونی خۆیاندا بگهوزێن و یارى بكهن و بهردهوام بن.