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Al-An'am
109
6:109
واقسموا بالله جهد ايمانهم لين جاءتهم اية ليومنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يومنون ١٠٩
وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌۭ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْـَٔايَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٩
وَأَقۡسَمُواْ
بِٱللَّهِ
جَهۡدَ
أَيۡمَٰنِهِمۡ
لَئِن
جَآءَتۡهُمۡ
ءَايَةٞ
لَّيُؤۡمِنُنَّ
بِهَاۚ
قُلۡ
إِنَّمَا
ٱلۡأٓيَٰتُ
عِندَ
ٱللَّهِۖ
وَمَا
يُشۡعِرُكُمۡ
أَنَّهَآ
إِذَا
جَآءَتۡ
لَا
يُؤۡمِنُونَ
١٠٩
他们指真主而发出最严重的盟誓，如果有一种迹象降临他们，那末，他们必定确信它。你说：一切迹象，只在真主那里。你们怎么知道呢？当迹象降临的时候，他们或许不信它。
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأَقۡسَمُوا۟﴾ أَيْ كُفَّار مَكَّة ﴿بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ﴾ أَيْ غَايَة اجْتِهَادهمْ فِيهَا ﴿لَىِٕن جَاۤءَتۡهُمۡ ءَایَةࣱ﴾ مِمَّا اقْتَرَحُوا ﴿لَّیُؤۡمِنُنَّ بِهَاۚ قُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿إِنَّمَا ٱلۡـَٔایَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِۖ﴾ يُنَزِّلهَا كَمَا يَشَاء وَإِنَّمَا أَنَا نَذِير ﴿وَمَا یُشۡعِرُكُمۡ﴾ يُدْرِيكُمْ بِإِيمَانِهِمْ إذَا جَاءَتْ أَيْ أَنْتُمْ لَا تَدْرُونَ ذَلِكَ ﴿إِنَّهَآ إِذَا جَاۤءَتۡ لَا یُؤۡمِنُونَ ١٠٩﴾ لِمَا سَبَقَ فِي عِلْمِي وَفِي قِرَاءَة بِالتَّاءِ خِطَابًا لِلْكُفَّارِ وَفِي أُخْرَى بِفَتْحِ أَنَّ بِمَعْنَى لَعَلَّ أَوْ مَعْمُولَة لما قبلها