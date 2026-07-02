登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
105
6:105
وكذالك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ
نُصَرِّفُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
وَلِيَقُولُواْ
دَرَسۡتَ
وَلِنُبَيِّنَهُۥ
لِقَوۡمٖ
يَعۡلَمُونَ
١٠٥
我这样阐述一切迹象，以便他们说你曾研究过经典，以便我为有知识的民众阐明理。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
] بهم شێوازه ئایهتهكانی خۆمان ڕوون ئهكهینهوه [
وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ
] وه موشریكان ئهڵێن: ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆ ئهم قورئان و ڕوونكردنهوهیه له شوێنێكی تر لای ئههلی كتاب خوێندووتهو لهوانهوه فێر بوویته [
وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١٠٥)
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: وه ئێمه ئهم قورئانه ئاشكرا ئهكهین وه ڕوونی ئهكهینهوه بۆ كهسانێك كه زانیاریان ههبێ