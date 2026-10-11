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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-An'am 阿雅 101
Al-An'am
101
6:101
بديع السماوات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ١٠١
بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌۭ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَـٰحِبَةٌۭ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ١٠١
بَدِيعُ
ﳇ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳈ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﳉﳊ
أَنَّىٰ
ﳋ
يَكُونُ
ﳌ
لَهُۥ
ﳍ
وَلَدٞ
ﳎ
وَلَمۡ
ﳏ
تَكُن
ﳐ
لَّهُۥ
ﳑ
صَٰحِبَةٞۖ
ﳒﳓ
وَخَلَقَ
ﳔ
كُلَّ
ﳕ
شَيۡءٖۖ
ﳖﳗ
وَهُوَ
ﳘ
بِكُلِّ
ﳙ
شَيۡءٍ
ﳚ
عَلِيمٞ
ﳛ
١٠١
ﳜ
他是天地的创造者，他没有配偶，怎么会有儿女呢？他曾创造万物，他是全知万的。
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Tafsir Fathul Majid
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