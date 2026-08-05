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经注: Al-An'am 6:10
Al-An'am
10
6:10
ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزيون ١٠
وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍۢ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ١٠
وَلَقَدِ
ٱسۡتُهۡزِئَ
بِرُسُلٖ
مِّن
قَبۡلِكَ
فَحَاقَ
بِٱلَّذِينَ
سَخِرُواْ
مِنۡهُم
مَّا
كَانُواْ
بِهِۦ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
١٠
在你之前，有许多使者，确已被人嘲笑，但嘲笑者所嘲笑的（刑罚），已降临他们了。
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний утешил Своего посланника и пригрозил его врагам, поведав о наказании, поразившем древние народы, которые отвергали предыдущих Божьих посланников, явившихся к ним с ясными знамениями, и даже насмехались над ними и их проповедями. Аллах погубил их за неверие и непризнание истины и подверг их устрашающему наказанию. Они насмехались над лютой карой, однако она окружила их со всех сторон. Пусть же неверующие остерегаются и впредь отвергать истину, дабы их не постигло то, что постигло их предшественников.