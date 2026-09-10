Неужели вы отвергнете истину и поверите в ложь? Ведь ложь, которой вы отдаете предпочтение, даже не заставляет вас сомневаться в ее порочности, не говоря уже о том, что не подтверждается аргументами. Неужели вы поверите словам лживых многобожников, распространяющих явную клевету? За ясным светом нет ничего, кроме кромешной тьмы, а за истиной, подкрепленной убедительными доводами и доказательствами, нет ничего, кроме явной лжи, которая не к лицу никому, помимо породнившихся с ней грешников и неверующих. Да пропадут они пропадом! Что ослепило их?! Горе им! Что погубило их и сделало такими несчастными?! Господи! Даруй нам прощение и благоденствие, ведь Ты - щедрый, великодушный!