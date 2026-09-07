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经注: An-Naba 78:2
An-Naba
2
78:2
عن النبا العظيم ٢
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢
عَنِ
ﱄ
ٱلنَّبَإِ
ﱅ
ٱلۡعَظِيمِ
ﱆ
٢
ﱇ
询问那重大的消息，
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
﴿عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلۡعَظِیمِ ٢﴾ بَيَان لِذَلِكَ الشَّيْء وَالِاسْتِفْهَام لِتَفْخِيمِهِ وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقُرْآن الْمُشْتَمِل عَلَى البعث وغيره