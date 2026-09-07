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经注: An-Naba 78:12
An-Naba
12
78:12
وبنينا فوقكم سبعا شدادا ١٢
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًۭا شِدَادًۭا ١٢
وَبَنَيۡنَا
ﱫ
فَوۡقَكُمۡ
ﱬ
سَبۡعٗا
ﱭ
شِدَادٗا
ﱮ
١٢
ﱯ
我曾在你们上面建造了7层坚固的天，
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基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَبَنَیۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعࣰا﴾ سَبْع سَمَاوَات ﴿شِدَادࣰا ١٢﴾ جَمْع شَدِيدَة أَيْ قَوِيَّة مُحْكَمَة لَا يُؤَثِّر فِيهَا مرور الزمان