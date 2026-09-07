登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Naba 78:11
An-Naba
11
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَجَعَلۡنَا
ﱧ
ٱلنَّهَارَ
ﱨ
مَعَاشٗا
ﱩ
١١
ﱪ
我以白昼供谋生，
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١)
] وه ڕۆژیشمان وا لێ كردووه كه ڕووناك بێ تا خهڵكی بتوانن له ڕۆژدا بێن و بڕۆن بۆ بازرگانی و كاسبی و بژێوى ژیانیان.