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经注: An-Naba 78:10
An-Naba
10
78:10
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَجَعَلۡنَا
ﱣ
ٱلَّيۡلَ
ﱤ
لِبَاسٗا
ﱥ
١٠
ﱦ
我曾以黑夜为帷幕，
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基拉特
圣训
Aa
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Al-Sa'di
78:8至78:10节的经注
Мы сотворили вас мужчинами и женщинами, но сделали вас одним человеческим родом, чтобы одни из вас находили покой в других, и создали между вами любовь и милость. Вы получаете удовольствие от брачного общения, и у вас рождаются дети.