登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Naba 78:1
An-Naba
1
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
ﱁ
يَتَسَآءَلُونَ
ﱂ
١
ﱃ
他们互相询问，询问什么？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (نهبهء) (واته: ههواڵ) سوورهتێكى مهككى یهو (٤٠) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١)
] خوای گهوره ئینكاری ئهكات له موشریكان كه پرسیار ئهكهن سهبارهت به ڕۆژی قیامهت (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) واته: دهربارهی چ شتێك پرسیار ئهكهن.