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经注: Al-Qamar 54:9
Al-Qamar
9
54:9
۞ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ٩
۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ فَكَذَّبُوا۟ عَبْدَنَا وَقَالُوا۟ مَجْنُونٌۭ وَٱزْدُجِرَ ٩
۞ كَذَّبَتۡ
ﱔ ﱕ
قَبۡلَهُمۡ
ﱖ
قَوۡمُ
ﱗ
نُوحٖ
ﱘ
فَكَذَّبُواْ
ﱙ
عَبۡدَنَا
ﱚ
وَقَالُواْ
ﱛ
مَجۡنُونٞ
ﱜ
وَٱزۡدُجِرَ
ﱝ
٩
ﱞ
在他们之前，努哈的宗族否认过，他们否认过我的仆人，他们说：这是一个疯人。他曾被喝斥，
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Walikanusha kabla ya watu wako, ewe Mtume, watu wa Nūḥ wakamkanusha mja wetu Nūḥ na wakasema, «Yeye ni Mwendawazimu.» Wakamkaripia huku wakimtisha kwa aina nyingi za mateso iwapo hatakomeka na ulinganizi wake.