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经注: Al-Qamar 54:8
Al-Qamar
8
54:8
مهطعين الى الداع يقول الكافرون هاذا يوم عسر ٨
مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌۭ ٨
مُّهۡطِعِينَ
ﱊ
إِلَى
ﱋ
ٱلدَّاعِۖ
ﱌﱍ
يَقُولُ
ﱎ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱏ
هَٰذَا
ﱐ
يَوۡمٌ
ﱑ
عَسِرٞ
ﱒ
٨
ﱓ
大家引颈而奔，群集于召唤者的面前。不信道的人们将说：这是一个烦难的日子！
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ }
أي: مسرعين لإجابة النداء الداعي وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة، فيلبون دعوته، ويسرعون إلى إجابته،
{ يَقُولُ الْكَافِرُونَ }
الذين قد حضر عذابهم:
{ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ }
كما قال تعالى
{ على الكافرين غير يسير }
[مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين]