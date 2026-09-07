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经注: Al-Qamar 54:8
Al-Qamar
8
54:8
مهطعين الى الداع يقول الكافرون هاذا يوم عسر ٨
مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌۭ ٨
مُّهۡطِعِينَ
ﱊ
إِلَى
ﱋ
ٱلدَّاعِۖ
ﱌﱍ
يَقُولُ
ﱎ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱏ
هَٰذَا
ﱐ
يَوۡمٌ
ﱑ
عَسِرٞ
ﱒ
٨
ﱓ
大家引颈而奔，群集于召唤者的面前。不信道的人们将说：这是一个烦难的日子！
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
و مهطعين معناه مسرعين ; قاله أبو عبيدة . ومنه قول الشاعر :بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماعالضحاك : مقبلين . قتادة : عامدين . ابن عباس : ناظرين . عكرمة : فاتحين آذانهم إلى الصوت . والمعنى متقارب . يقال : هطع الرجل يهطع هطوعا إذا أقبل على الشيء ببصره لا يقلع عنه ; وأهطع إذا مد عنقه وصوب رأسه . قال الشاعر :تعبدني نمر بن سعد وقد أرى ونمر بن سعد لي مطيع ومهطعوبعير مهطع : في عنقه تصويب خلقة . وأهطع في عدوه أي أسرع .يقول الكافرون هذا يوم عسر يعني يوم القيامة لما ينالهم فيه من الشدة .