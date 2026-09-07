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经注: Al-Qamar 54:7
Al-Qamar
7
54:7
خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ٧
خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌۭ مُّنتَشِرٌۭ ٧
خُشَّعًا
ﱁ
أَبۡصَٰرُهُمۡ
ﱂ
يَخۡرُجُونَ
ﱃ
مِنَ
ﱄ
ٱلۡأَجۡدَاثِ
ﱅ
كَأَنَّهُمۡ
ﱆ
جَرَادٞ
ﱇ
مُّنتَشِرٞ
ﱈ
٧
ﱉ
他们不敢仰视地由坟中出来，好象是遍地的蝗虫；
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基拉特
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hali yakuwa macho yao yamedhalilika, wanatoka makaburini kama kwamba wao kwa kuenea kwao na upesi wa kuenda kwenye kuhesabiwa, ni nzige walioenea pambizoni mwa anga,