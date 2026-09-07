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经注: Al-Qamar 54:7
Al-Qamar
7
54:7
خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ٧
خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌۭ مُّنتَشِرٌۭ ٧
خُشَّعًا
ﱁ
أَبۡصَٰرُهُمۡ
ﱂ
يَخۡرُجُونَ
ﱃ
مِنَ
ﱄ
ٱلۡأَجۡدَاثِ
ﱅ
كَأَنَّهُمۡ
ﱆ
جَرَادٞ
ﱇ
مُّنتَشِرٞ
ﱈ
٧
ﱉ
他们不敢仰视地由坟中出来，好象是遍地的蝗虫；
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基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
54:7至54:8节的经注
ذليلة أبصارهم يخرجون من القبور كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم للحساب جرادٌ منتشر في الآفاق، مسرعين إلى ما دُعُوا إليه،
يقول الكافرون:
هذا يوم عسر شديد الهول.