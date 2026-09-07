登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qamar 54:6
Al-Qamar
6
54:6
فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر ٦
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍۢ نُّكُرٍ ٦
فَتَوَلَّ
ﳂ
عَنۡهُمۡۘ
ﳃﳄ
يَوۡمَ
ﳅ
يَدۡعُ
ﳆ
ٱلدَّاعِ
ﳇ
إِلَىٰ
ﳈ
شَيۡءٖ
ﳉ
نُّكُرٍ
ﳊ
٦
ﳋ
故你应当避开他们。当召唤者召人于难事的日子，
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَتَوَلَّ عَنۡهُمۡۘ﴾ هُوَ فَائِدَة مَا قَبْله وَتَمَّ به الكلام ﴿یَوۡمَ یَدۡعُ ٱلدَّاعِ﴾ هُوَ إسْرَافِيل وَنَاصِب يَوْم يَخْرُجُونَ بَعْد ﴿إِلَىٰ شَیۡءࣲ نُّكُرٍ ٦﴾ بِضَمِّ الْكَاف وَسُكُونهَا أَيْ مُنْكَر تنكره النفوس وهو الحساب