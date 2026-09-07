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经注: Al-Qamar 54:5
Al-Qamar
5
54:5
حكمة بالغة فما تغن النذر ٥
حِكْمَةٌۢ بَـٰلِغَةٌۭ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ٥
حِكۡمَةُۢ
ﲻ
بَٰلِغَةٞۖ
ﲼﲽ
فَمَا
ﲾ
تُغۡنِ
ﲿ
ٱلنُّذُرُ
ﳀ
٥
ﳁ
那是极精密的智慧；但警告是无效的，
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基拉特
圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ
] وە قورئانیش پڕە لە حیكمەت و ئەوپەڕی حیكمەت و كاربەجێیی تیایەو كەموكوڕی تیادا نییە، یاخود لە هیدایەتدان و گومڕاكردنى خەڵكى حیكمەتى تەواو هەیەو بێحیكمەت نیە [
فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥)
] وە ئاگاداركردنەوە هیچ سوودێكی بەوان نەگەیاند .