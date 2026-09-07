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经注: Al-Qamar 54:5
Al-Qamar
5
54:5
حكمة بالغة فما تغن النذر ٥
حِكْمَةٌۢ بَـٰلِغَةٌۭ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ٥
حِكۡمَةُۢ
ﲻ
بَٰلِغَةٞۖ
ﲼﲽ
فَمَا
ﲾ
تُغۡنِ
ﲿ
ٱلنُّذُرُ
ﳀ
٥
ﳁ
那是极精密的智慧；但警告是无效的，
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Tafseer Jalalayn
﴿حِكۡمَةُۢ﴾ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف أَوْ بَدَل مِنْ مَا أَوْ مِنْ مُزْدَجَر ﴿بَـٰلِغَةࣱۖ﴾ تَامَّة ﴿فَمَا تُغۡنِ﴾ تنفع فيهم ﴿ٱلنُّذُرُ ٥﴾ جَمْع نَذِير بِمَعْنَى مُنْذِر أَيْ الْأُمُور المنذرة لهم وما لِلنَّفْيِ أَوْ لِلِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيّ وَهِيَ عَلَى الثَّانِي مفعول مقدم