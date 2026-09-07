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经注: Al-Qamar 54:5
Al-Qamar
5
54:5
حكمة بالغة فما تغن النذر ٥
حِكْمَةٌۢ بَـٰلِغَةٌۭ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ٥
حِكۡمَةُۢ
ﲻ
بَٰلِغَةٞۖ
ﲼﲽ
فَمَا
ﲾ
تُغۡنِ
ﲿ
ٱلنُّذُرُ
ﳀ
٥
ﳁ
那是极精密的智慧；但警告是无效的，
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ حِكْمَةٌ }
منه تعالى
{ بَالِغَةٌ }
أي: لتقوم حجته على المخالفين ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل،
{ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ }
كقوله تعالى:
{ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ لا يؤمنوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ }