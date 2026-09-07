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经注: Al-Qamar 54:40
Al-Qamar
40
54:40
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٤٠
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ٤٠
وَلَقَدۡ
ﲙ
يَسَّرۡنَا
ﲚ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﲛ
لِلذِّكۡرِ
ﲜ
فَهَلۡ
ﲝ
مِن
ﲞ
مُّدَّكِرٖ
ﲟ
٤٠
ﲠ
我确已《古兰经》易于记诵，有接受劝告的人吗？
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基拉特
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর অবশ্যই আমারা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য ; অতএব উপদেশ গ্ৰহণকারী কেউ আছে কি?