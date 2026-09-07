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经注: Al-Qamar 54:4
Al-Qamar
4
54:4
ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ٤
وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ٤
وَلَقَدۡ
ﲳ
جَآءَهُم
ﲴ
مِّنَ
ﲵ
ٱلۡأَنۢبَآءِ
ﲶ
مَا
ﲷ
فِيهِ
ﲸ
مُزۡدَجَرٌ
ﲹ
٤
ﲺ
包含警戒的许多消息，确已来临他们了，
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na hakika ziliwajia makafiri wa Kikureshi habari za ummah waliokanusha mitume wao na adhabu iliyowashukia zinazotosha kuwakemea na kuwafanya warudi nyuma waache ukafiri wao na upotevu wao.