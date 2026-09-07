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经注: Al-Qamar 54:4
Al-Qamar
4
54:4
ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ٤
وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ٤
وَلَقَدۡ
ﲳ
جَآءَهُم
ﲴ
مِّنَ
ﲵ
ٱلۡأَنۢبَآءِ
ﲶ
مَا
ﲷ
فِيهِ
ﲸ
مُزۡدَجَرٌ
ﲹ
٤
ﲺ
包含警戒的许多消息，确已来临他们了，
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
ولقد جاء كفار قريش من أنباء الأمم المكذبة برسلها، وما حلَّ بها من العذاب، ما فيه كفاية لردعهم عن كفرهم وضلالهم.