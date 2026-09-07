登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qamar 54:37
Al-Qamar
37
54:37
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ٣٧
وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٧
وَلَقَدۡ
ﲅ
رَٰوَدُوهُ
ﲆ
عَن
ﲇ
ضَيۡفِهِۦ
ﲈ
فَطَمَسۡنَآ
ﲉ
أَعۡيُنَهُمۡ
ﲊ
فَذُوقُواْ
ﲋ
عَذَابِي
ﲌ
وَنُذُرِ
ﲍ
٣٧
ﲎ
他们确已诱惑他，叫他不要保护他的客人，但我涂抹了他们的眼睛。你们尝试我的刑罚和警告吧！
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
ولقد طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة بضيوفه من الملائكة، فطمسنا أعينهم فلم يُبصروا شيئًا،
فقيل لهم:
ذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه السلام.