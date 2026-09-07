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经注: Al-Qamar 54:37
Al-Qamar
37
54:37
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ٣٧
وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٧
وَلَقَدۡ
ﲅ
رَٰوَدُوهُ
ﲆ
عَن
ﲇ
ضَيۡفِهِۦ
ﲈ
فَطَمَسۡنَآ
ﲉ
أَعۡيُنَهُمۡ
ﲊ
فَذُوقُواْ
ﲋ
عَذَابِي
ﲌ
وَنُذُرِ
ﲍ
٣٧
ﲎ
他们确已诱惑他，叫他不要保护他的客人，但我涂抹了他们的眼睛。你们尝试我的刑罚和警告吧！
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السعدي Al-Sa'di
حتى إن الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قوم لوط، جاؤوهم مسرعين، يريدون إيقاع الفاحشة فيهم، لعنهم الله وقبحهم، وراودوه عنهم، فأمر الله جبريل عليه السلام، فطمس أعينهم بجناحه.