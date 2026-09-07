登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qamar 54:36
Al-Qamar
36
54:36
ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٣٦
وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ ٣٦
وَلَقَدۡ
ﱿ
أَنذَرَهُم
ﲀ
بَطۡشَتَنَا
ﲁ
فَتَمَارَوۡاْ
ﲂ
بِٱلنُّذُرِ
ﲃ
٣٦
ﲄ
他确已将我的惩治警告他们，但他们以怀疑的态度否认警告。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَلَقَدۡ أَنذَرَهُم﴾ خَوَّفَهُمْ لُوط ﴿بَطۡشَتَنَا﴾ أَخْذَتنَا إيَّاهُمْ بِالْعَذَابِ ﴿فَتَمَارَوۡا۟﴾ تَجَادَلُوا وَكَذَّبُوا ﴿بِٱلنُّذُرِ ٣٦﴾ بِإِنْذَارِهِ