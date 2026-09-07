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经注: Al-Qamar 54:36
Al-Qamar
36
54:36
ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٣٦
وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ ٣٦
وَلَقَدۡ
ﱿ
أَنذَرَهُم
ﲀ
بَطۡشَتَنَا
ﲁ
فَتَمَارَوۡاْ
ﲂ
بِٱلنُّذُرِ
ﲃ
٣٦
ﲄ
他确已将我的惩治警告他们，但他们以怀疑的态度否认警告。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم، حتى إن الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قوم لوط، جاؤوهم مسرعين، يريدون إيقاع الفاحشة فيهم، لعنهم الله وقبحهم، وراودوه عنهم، فأمر الله جبريل عليه السلام، فطمس أعينهم بجناحه، وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته
{ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ }